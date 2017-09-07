Samanyolu Haber /Gündem / Önce Bursa ardından Van! /07 Eylül 2017 12:09

Önce Bursa ardından Van!

Türkiye'nin batı ucunda 7 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bir kütü haber de doğu ucundan geldi. Van Özalp karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkisinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ölen sayısı 13'e çıktı,

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Katliam günü! Altı kişi daha yaşamını yitirdi

Van Özalp karayolunun 15’inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkisinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Van-Özalp Karayolunun 15’inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkiinde meydana geldi. Özalp yönden gelen 65 ET 593 plakalı otomabil ile karşı yönden gelen 34 YC 3581 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi de yaralandı.

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Korkunç kaza, bu sabah saat 07:00 sıralarında Bursa'nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki Babasultan Mevkii'nde meydana geldi. Sürücülerinin henüz kimlikleri belirlenemeyen 16 NTM 81 plakalı servis aracı ile 60 ZC 115 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ardından ay çiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk, 2 si kadın toplam 7 kişi öldü.
Bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsünde ise 10'dan fazla işçi ise yaralandı.
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