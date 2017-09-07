Önce Bursa ardından Van!

Katliam günü! Altı kişi daha yaşamını yitirdi





Van Özalp karayolunun 15’inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkisinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.





Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Van-Özalp Karayolunun 15’inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkiinde meydana geldi. Özalp yönden gelen 65 ET 593 plakalı otomabil ile karşı yönden gelen 34 YC 3581 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi de yaralandı.





BURSA ANKARA YOLU KANA BULANDI: 7 ÖLÜ





Korkunç kaza, bu sabah saat 07:00 sıralarında Bursa'nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki Babasultan Mevkii'nde meydana geldi. Sürücülerinin henüz kimlikleri belirlenemeyen 16 NTM 81 plakalı servis aracı ile 60 ZC 115 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ardından ay çiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk, 2 si kadın toplam 7 kişi öldü.

Bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsünde ise 10'dan fazla işçi ise yaralandı.