Samanyolu Haber /Gündem / Motorine 24 saatte ikinci zam!. /07 Eylül 2017 12:28

Motorine 24 saatte ikinci zam!.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 6 kuruş zam bekleniyor. Motorine dün 7 kuruşluk zam yapılmıştı.

SHABER3.COM

Motorine yine zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren motorine 6 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zam sonrasında motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,66 liraya, İstanbul'da 4,61 liraya, İzmir'de 4,65 liraya çıkacak.

Dün benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapılmıştı.

Uluslararası piyasalarda en yaygın olarak kullanılan Brent türü petrolün fiyatı son 15 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolarda görülen düşüşe karşın petroldeki artış pompaya zam olarak yansıdı.

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