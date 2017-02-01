Ergenekon sanığı general: Türkiye adım adım savaşa gidiyor

Türkiye adım adım savaşa gidiyor





Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Aydınlık’taki köşesinde Türkiye’nin adım adım savaşa doğru gittiğini iddia etti. Pekin “Türkiye’ye kabul ettirilmeye çalışılanlar, dayatılanlar ve zorla bir deli gömleğinin içine sokulmaya zorlanması karşısında gidilebilecek tek yol var o da savaş. Çıkacak savaşta, tabii ki istenenleri yani ikinci bir Sevr’i reddetmesi durumunda, Türkiye’ye karşı kullanılacak güç PKK, onun içerdeki ve dışarıdaki türevleri ile IŞİD olacaktır” ifadelerini kullandı. Pekin halkı silahdırmaktan söz etti.











“HALKI ÖRGÜTLEYECEK VE…”





Pekin şöyle dedi:





“Dünkü köşe yazımda bu tehdide ya da savaşa hazırlıklı olmak için milli istihbarat teşkilatlarının önemini açıklamaya çalıştım. Bugün de bu savaşı zaferle sonuçlandırmak için halka dayalı ordu ve savunma sisteminin önemini açıklamaya çalışacağım. Ordunuz hem kafa olarak hem de güç olarak milli olmak ve halka dayanmak durumundadır. Savunmanızın güçlü olması, ordunuzun halka dayanması derken anlatmak istediğim halkın direnme gücünün arttırılması ve bütün dünyanın bunu bilmesidir. Dayanma gücünüzün artırılması için halkı örgütleyecek ve onun direnmesini, ülkeye sahip çıkma iradesini sağlayacak bir örgütlenme modeli yaratmanız ve bunu uygulamanız gerekir.”





"HAZIRLIKLAR BAŞLAMALI"





Pekin “TSK, bir taraftan profesyonelleşirken bir taraftan da halkın bir savaş durumunda örgütlenmesini sağlayacak ve ona önderlik edecek bir sistem, örgüt tesis etmek durumundadır” diye yazdı ve “Bunların bir kısmı savaş durumunda nizami orduyla birlikte hareket ederken bir kısmı da özel kuvvetlerle birlikte gerilla harbi ya da gayri nizami harp yapacak şekilde kullanılmalıdır. Ancak bu hazırlıkların şimdiden başlaması gerekmektedir. Tabii öncelikle de Türkiye’nin önünde bulunan savaşın nasıl cereyan edeceğini ve nasıl oluşacağını öngören bir çalışma yapmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.









“ÖZEL KUVVETLER YENİDEN ELE ALINMALI”





Ergenekon sanığı şöyle devam etti:





"Özel Kuvvetlerimizi bu savaşı yapabilecek ve halkımızı örgütleyebilecek şekilde yeniden ele almalıyız. Seferberlik tetkik dairesini yeniden teşkil edip bu teşkilatın bütün Türkiye sathında eğitilmesini sağlamalıyız. Bu teşkilatlanma Türkiye’de çıkarılmak istenen iç savaşın da panzehri olacaktır. TSK’yı bütün kuvvet komutanlıkları ile birlikte halkla birlikte savaşacak şekilde yeniden dizayn etmeli ve emir komuta birliğini sağlamalıyız. Askeri okullarda bir an önce eğitim ve öğretime başlamalıyız. Türkiye’nin bu konuda gecikmeye tahammülü olmadığını belirteyim.







Türkiye adım adım yaklaşmakta olan savaşa hazır olmak için askerliğin ya da savaşın gerektirdiği hazırlıkları yapmak durumundadır. Bu hazırlıklar aynı zamanda Türkiye’nin caydırıcılığını artıracaktır.”