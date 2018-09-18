'Ölseniz de bu Havaalanı 29 Ekim'e kadar bitecek'

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul, çalışma koşulları nedeniyle eylem yapan üçüncü havalimanı işçilerini ziyaret etti.







Gazeteduvar'ın haberine göre görüşmeyle ilgili açıklama yapan Yurdakul, işçilere "29 Ekim'e kadar ölseniz de burası bitecek" denildiğini söyledi. Yurdakul, "Üçüncü havalimanı inşaatında dört gündür yaşananlar bu cümlede gizli. Bu emekçiler için bir tehdit değil, düpedüz gerçek. Çünkü teslim tarihi giderek yaklaşıyor ve onlar birilerinin birilerine verdiği ‘söz' uğruna izinsiz çalıştırılıp, can veriyorlar" dedi.





‘YATAKHANELER TAHTA KURUSU DOLU'





İşçilerin çalışma koşullarının insani olmadığını belirten Yurdakul, şunları söyledi:





"Yatakhaneler tahtakurusu dolu. ‘Bir gün düzgün yemek çıkıyor. Birkaç gün üst üste makarna verdikleri oluyor. Yemekler bittiği zaman çorbaya su ekleyip dağıtıyorlar. Yemeğe 12.00'de çıkıyoruz. 13.00'te iş başı yapmamız gerek. O bir saat de sırada beklemekle geçiyor. Sıra beklemekten dinlenemiyoruz. Hatta yemek bile alamadan işe başladığımız oluyor' diyorlar."





‘İŞ KAZASINDA YARALANANLAR RAPORLU SAYILMIYOR'





"Havalimanı inşaatındaki en büyük sorun bütün bunları birer ‘detay' haline getirecek iş cinayetleri" diyen Yurdakul, "‘İş kazasında yaralananlar bile raporlu sayılmıyor, işe gelmedikleri günler maaşlarından kesiliyor' diyorlar" ifadelerini kullandı.





‘YENİ SERVİSLER ŞEFLERE VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİNE VERİLİYOR'





Eylemlerden bir servis kazasında işçilerin öldüğünü belirten Yurdakul, şöyle devam etti:





"Arkadaşları ölmüş, ağır yaralanmış. ‘Servis araçları çok eski. Her yeri dökülüyor. 9-10 tane yeni araç var. Onlar da şefleri ve işveren temsilcilerini taşıyor' diyorlar. Havaalanı inşaatı Haziran 2014'ten beri sürüyor. O sayı bir türlü açıklanmıyor, üzeri örtülüyor ama bir işçinin sözleri 4 yıllık inşaat boyunca kaç iş cinayeti yaşandığının ip uçlarını veriyor: Her gün bir cenaze var. O da bizim bildiğimiz."