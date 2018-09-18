Samanyolu Haber /Ekonomi / Durum çok kötü... Bankalar için kurtarma paketi hazırlanıyor /18 Eylül 2018 01:24

Durum çok kötü... Bankalar için kurtarma paketi hazırlanıyor

Bloomberg'in haberine göre hükümetin planı bankaların artması beklenen sermaye enjeksiyonları ihtiyacını azaltmaya çalışacak ve devlet tarafından belirlenen bir tüzel kişiye devredilmesi amacıyla sorunlu kredileri bankaların bilançolarından çıkarmayı önerecek.

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ABD merkezli Bloomberg haber ajansı, hükümetin Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve yükselen politika faizinin ardından biriken batık kredilerle ilgili olarak bankalara yardım için bir önlem paketi açıklamaya hazırlandığını iddia etti.

Kerim Karakaya, Ercan Ersoy, Taylan Bilgiç ve Aslı Kandemir'in imzasıyla yayınlanan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, hükümetin planının sermaye enjeksiyonlarına yönelik ihtiyacı yatıştırmak ve takipteki kredilerin devlet tarafından düzenlenmiş bir teşebbüs tarafından yapılandırılması amacı taşıdığı belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN KREDİ GÜVENİLİRLİĞİNDEKİ GENEL DÜŞÜŞTEN KAÇIŞIN BİR YOLU YOK'

Bloomberg'e konuya dair bilgi veren kaynaklar, sürdürülen müzakerelerin ‘gizli' olması gerekçesiyle haberde isimlerinin kullanılmasını istemedi. Kaynaklardan biri ise, planın perşembe günü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ‘Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklaması sırasında duyurabileceğini söyledi. Yeni önlemlerin banka yöneticileri ile üst düzey hükümet yetkilileri arasında geçen hafta gerçekleştirilen bir dizi toplantıda ele alındığı kaydedildi.

Londra'dan Invested Bank Plc'nin yatırımcılarından Julian Rimmer, hükümetin 'planı'na dair, "Bütün borçların absorbe edilmesi için, performans göstermeyeceği en başından belli olan sözde bir sorunlu banka Türk bankacılık sektörüyle ilişkilendirilen risklerin bir kısmını azaltabilir. Ancak devam eden şeffaflık eksikliği yatırımcılarda kaygı oluşturacak ve batık kredileri nereye konumlandırırsanız konumlandırın Türkiye'nin kredi güvenilirliğindeki genel düşüşten kaçışın bir yolu yok" yorumunda bulundu.

T24
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