Samanyolu Haber /Spor / Basketbolda A Millilerden önemli galibiyet /18 Eylül 2018 01:18

Basketbolda A Millilerden önemli galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ikinci maçında Slovenya'yı deplasmanda 86-77 yendi

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Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Arena Stozice'de oynanan müsabakaya milliler Scottie Wilbekin, Doğuş Balbay, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ege Arar beşiyle başladı. Tempolu başlayan mücadelede 3'üncü dakikayı Ersan İlyasova'nın smacıyla 7-6 önde geçen ay yıldızlılar, Cedi Osman'ın smacıyla 8'inci dakikada skoru 19-15'e getirdi. İlk periyotu 22-20 önde tamamlayan milliler, ikinci çeyreğin başında Vlatko Cancar ve Gasper Vidmar'ın sayılarına engel olamasa da savunmadaki direnciyle rakibinin serisine son verdi ve Cedi Osman ile Ersan İlyasova'nın basketleriyle 16'ncı dakikada skoru 33-27 yaptı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Takım'ın 41-38'lik üstünlüğü ile noktalandı.

Anthony Randolph ve Furkan Korkmaz'ın karşılıklı üçer sayılık basketleriyle başlayan üçüncü periyodun 22'nci dakikasında skora denge geldi: 44-44. Oyunun temposunun düştüğü dakikalarda Furkan Korkmaz ve Cedi Osman ikilisiyle dış atışları değerlendiren milli takım, 27'nci dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 60-52. Mola alan ev sahibi ekip, aranın ardından Vidmar ve Cancar'ın sayılarıyla hücumlarını sayıya çevirmeyi başarsa da, milliler maçın final periyoduna 67-59 önde girdi.

A Milli Takım, Wilbekin'in serbest atışlarıyla 34'üncü dakikada skoru 74-67'ye getirdi ve üstünlüğünü korudu. Bu dakikadan sonra oyundaki etkinliğini sürdüren ve skor üstünlüğünü de elinden bırakmayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmadan da 86-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu arada karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan, TBF yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri de takip etti.

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