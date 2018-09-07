Samanyolu Haber /Gündem / Okullarda çalışacak 80 bin kişi işe alınıyor /07 Eylül 2018 11:50

Okullarda çalışacak 80 bin kişi işe alınıyor

Okulların açılmasıyla birlikte 80 bin kişi işe alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okulların temizlik, bakım, onarım işlerinde çalışmak üzere 80 bin kişiyi 'Toplum Yararına Program' kapsamında işe alacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbirliği protokolü imzalayacak. Buna göre, Toplum Yararına Programı kapsamında 80 bin kis¸i istihdam edilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç bakanlık arasında imzalanacak iş birliği protokolüyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların temizliği, bakım ve onarımı ic¸in Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak.

Ayrıca, okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri takip ederek, olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacak. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP'den faydalanacak.

TYP'ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken program okulların açılmasıyla başlayacak ve eğitim öğretim yılı süresince devam edecek.

TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı ic¸in aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.
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