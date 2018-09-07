ÖTV yeniden pompaya yansıdığında benzinin litresi kaç lira olacak?

Mayıs ayından bu yana uygulanan akaryakıtta fiyatı koruma sistemiyle ilgili bulunan Aktaş, bu sayede motorinde 99, benzinde 89, otogazda ise 78 kuruşluk bir fiyat artışı ihtiyacının pompaya yansıtılmadan devre dışı bırakıldığını söyledi.







Benzin 7,80 TL olacaktı





Sistemin bugün aktif olmaması durumunda benzinin litre fiyatının 7,80 lirayı bulacağını aktaran Aktaş, yine rakamların litre başına motorinde 7,30 otogazda ise 4,60 liraya ulaşacağına dikkati çekti.





Halkın uluslararası piyasalardaki ham petrol fiyat artışları ve kurdaki oynaklıktan etkilenmesinin söz konusu sistem sayesinde önlendiğini vurgulayan Aktaş, "(Akaryakıtta fiyat artışının pompaya yansıtılmaması) Devletin fedakarlıkta bulunduğu ÖTV miktarı yaklaşık 3 milyar 583 milyon liraya ulaştı" dedi.





YENİ YILA KADAR SÜREBİLİR





Devletin akaryakıt zamlarını ÖTV'den düşerek sırtlanması uygulaması geçtiğimiz aylarda gündeme gelmiş ve bitişi için bir tarih verilmemişti. Ancak bu uygulamanın sürdürülebilir olmadığını belirten yetkililer en geç yeni yılla birlikte tekrar pompaya ÖTV oranlarının yansıtılacağını ifade ediyor.