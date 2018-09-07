Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet hareketiyle mücadelede uluslararası mafya devreye sokuldu /07 Eylül 2018 11:47

Hizmet hareketiyle mücadelede uluslararası mafya devreye sokuldu

Hizmet hareketiyle yurt dışında mücadele etmek ve saldırılar yapmak için mafya da devreye sokuldu.

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Kronos'ta yer alan habere göre hükümete yakın suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakınlığı ile bilinen Azerbaycanlı azılı mafya “Lotu Guli” "Türkiye’de ve tüm eski Sovyet ülkelerinde Gülen hareketiyle amansız mücadeleye başlıyor” dedi.

Azerbaycan’ın en acımasız suç örgütü liderlerinden birisi olarak bilinen “Lotu Guli” lakaplı Nadir Salifov ve çetesinin hizmet hareketine yakın kişilere savaş açtığı iddia edildi.

Azerbaycan’da yayın yapan haber sitelerinden milli.az’ın Ulusal Haber Ajansı’na dayandırarak verdiği haberde İstanbul’da yaşayan ve Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’daki etkinliğiyle bilinen suç örgütü liderlerlerinden “Lotu Guli” lakaplı Nadir Salifov’un, Gülen’in Türkiye’deki destekçilerinin güçlenmesinden rahatsız olduğu ve hem Türkiye’de hem de Orta Asya ve Rusya’da onlara karşı savaş açtığı iddiasına yer verildi.

Mafya lideri “Lotu Guli” Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili hizmet hareketine yakın olduğunu öne sürdüğü devlet görevlilerinin geçmişti kendisinden rahatsız olduğunu söyledi. Suç örgütü lideri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 
“Lotu Guli” bildirir ki, o, Türkiye’de ve tüm eski Sovyet mekanında Gülencilerle amansız mücadeleye başlıyor” 
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