Samanyolu Haber /Spor / Okçu Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu /05 Ağustos 2018 10:17

Okçu Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu

Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakalarında klasik yay erkeklerde mücadele eden Mete Gazoz altın madalya kazandı.

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen müsabakalarda Mete Gazoz, final bölümünde rakibi Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0'lık skorla mağlup ederek birinci oldu ve altın madalyayı kazandı.

Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye, organizasyonu üç altın, iki gümüş ve iki bronz madalyayla tamamladı.

19 yaşındaki sporcu Gazoz, 22 Temmuz 2018'de, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok'u mağlup ederek altın madalya kazanmıştı.
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