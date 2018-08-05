Samanyolu Haber /Dünya / Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi /05 Ağustos 2018 10:12

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Başkent Caracas'taki askeri törende konuşma yaptığı sırada Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bomba yüklü drone ile saldırı düzenlendiği belirtildi

Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi

Maduro'nun olay yerinden uzaklaştığı, ancak 7 askerin patlama sonucu yaralandığı bildirildi.

Vezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Maduro'nun konuşması sırasında tören alanına üzerinde patlayıcı bulunan drone ile saldırı düzenlenmek istendiğini açıkladı. Rodriguez, Maduro'nun herhangi bir yara almadığını ve güvenli bir yerde olduğu bilgisini paylaştı.

Rodriques ayrıca, patlama sırasında 7 askerin yaralandığını açıkladı.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Başkent Caracas'ta askeri bir törende konuşma yapan Maduro ve yanındaki heyet patlama sesiyle irkildi. Patlama sonrasında törene katılan askerlerin ve insanların bir anda kaçmaya başladı, bu görüntülerin hemen arkasından televizyon yayını kesildi.
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