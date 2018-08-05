İstanbul'da her üç ofisten biri artık boş!

Dünya gazetesinin aktardığına göre İstanbul ofis pazarında yaşanan değişim ve gelecek dönem öngörülerinin analiz edildiği 'İstanbul Ofis Pazarına Genel Bakış' raporunun 2018 ikinci çeyrek sonuçları yayınlandı.







Propin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı tarafından her üç ayda bir hazırlanan rapora göre Merkezi İş Alanı’nda (MİA) A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamaları 2017 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 12 gerilerken; ofis boşluk oranları ise yüzde 30.4 oldu.





Bu yılın ikinci çeyreğinde en yüksek kira rakamı talep edilen bölge, Avrupa yakasında metrekare fiyatı 44 dolar ile Levent, Anadolu yakasında ise 28 dolar ile Kozyatağı oldu.





Ticari gayrimenkul sektöründe ‘ofis’ alanında uzmanlaşan Propin, Merkezi İş Alanı’nda (MİA) bulunan A sınıfı ofislerde 2017’nin ikinci çeyreğinde 25,9 dolar olan metrekare fiyatlarının 2018 ikinci çeyreğinde yüzde 12 oranında düşerek 22,7 dolara gerilediğini açıkladı.





B sınıfı ofis binalarındaki fiyat düşüşü ise %20’ye ulaşarak, metrekare fiyatı 11,7 dolar oldu. Merkezi İş Alanı (MİA) Dışı- Avrupa’da A sınıfı ofislerin ortalama metrekare fiyatı ise 15,3 dolar, Asya’da ise 16,6 dolar olarak gözlendi.





LEVENT YÜKSELİŞTE, ETİLER DÜŞÜŞTE







2018’in ikinci çeyreğinde Merkezi İş Alanı içinde en yüksek kira talep edilen bölge, ortalama metrekare fiyatı 44 dolar ile Levent oldu. Son 10 yılın en düşük kira rakamları istenen Levent’i 30 dolar ile Taksim-Nişantaşı ve Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe bölgeleri takip etti. 2018 yılında en büyük değer kaybını ise Etiler yaşadı. Etiler 2017 yılı son çeyreğinden bugüne yaklaşık yüzde 36 değer kaybederek metrekare fiyatı 25 dolara düştü.





Anadolu yakasında ise ilk sırada birinci çeyreğe göre 2 dolarlık düşüş görülen Kozyatağı; metrekare fiyatı 28 dolar ile en yüksek kira talep edilen bölge oldu.





İNŞAATLAR BİTİNCE STOKLAR ARTACAK





2018 ikinci çeyrek sonunda erişilen toplam stok büyüklüğüne göre; Merkezi İş Alanı’nın (MİA) yüzde 34, MİA Dışı- Avrupa’nın %19, MİA Dışı- Asya’nın yüzde 25 ve Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’nin (Kağıthane, Bomonti-Piyalepaşa, Kartal-Maltepe, Batı Ataşehir) yüzde 22 stok payına sahip olduğu açıklandı.





Kozyatağı ve Ümraniye bölgelerindeki ofis stoğu kısmen artarken ilerleyen dönemde gelişmekte olan ofis bölgelerinde devam eden inşaatların tamamlanmasıyla stok payında artış olacağı belirtildi.