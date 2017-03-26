Samanyolu Haber /Gündem / İşte OHAL'in ekonomik maliyeti... /26 Mart 2017 13:58

İşte OHAL'in ekonomik maliyeti...

OHAL'in Türkiye ekonomisine maliyeti hesaplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, OHAL döneminde Türkiye ekonomisinin 214 milyar lira zarar ettiğini söyledi.

OHAL'i 3 ay daha 3 ay daha uzatırız, size ne?

Selin Sayek Böke, OHAL döneminde Türk Lirası’nın değer kaybettiğini ifade ederek, “İlk OHAL bizce yanlıştı, ama ekonomi piyasalarında çok olumsuz karşılanmadı. İlk OHAL döneminde Türk Lirası sadece 8 kuruş değer kaybetti. Ama 3 Ekim günü Bakanlar Kurulu’ndan çıkan hükümet sözcüsü dedi ki ‘OHAL’i uzatıyoruz’. Şimdi OHAL’i kalıcılaştırmayı teklif eden bir anayasayla karşı karşıyayız. 3 Ekim’den bu güne Türk Lirası 60 kuruş değer kaybetti. Yani hukuksuzlukla, keyfiyetle, kararnamelerle yönetildiğinde ülke Türk Lirası değer kaybediyor. Her 1 kuruşluk değer kaybı hepimize, bütün Türkiye’ye 3,5 milyar lira zarar demek. Yani OHAL döneminde Türkiye, 80 milyonun ortak olduğu bu ekonomi 214 milyar lira zarar etti. Soruyorum size, OHAL’i kalıcı kılacak ve cebimizdeki parayı da gururla taşıdığımız Türk Lirası’nı da eritecek olan bu düzenin devam etmesini istiyor muyuz?” diye konuştu.
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