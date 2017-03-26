Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Avrupa'ya 3 milyon yeni mülteci şantajı /26 Mart 2017 13:49

AKP'den Avrupa'ya 3 milyon yeni mülteci şantajı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran’dan 3 milyon mültecinin Türkiye’ye gelebileceğini söyledi ve Avrupa’yı uyardı: Yükümlülüklerini yerine getirmezse geri kabul anlaşmasının gözden geçirilme hakkı var.

AKP'den Avrupa'ya 3 milyon yeni mülteci şantajı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran’dan yeni bir mülteci dalgasının Türkiye’ye doğru hareketlendiği açıkladı. “Aldığımız bilgilere göre İran’da 3 milyon mülteci var, Türkiye’ye hareketlenme içinde. Türkiye’ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan mülteciler” diyen Kaynak, “Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmezse bunun gözden geçirilme hakkı var. Geri kabul anlaşması bu haliyle yürümez” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, CNNTürk’te mülteci sorunu ve geri kabul anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Geri kabul anlaşması için şunları söyledi: “3 temel konu var. Türkiye, her bir izinsiz mülteciye karşılık 1 mülteciyi Avrupa’ya gönderecek. İkincisi Türkiye’nin göçmenlerle ilgili katlandığı maliyete katkı olarak verilecekti. Üçüncüsü vatandaşlarımızın Avrupa’da serbest dolaşımına izin verilecekti. Anlaşma iki tarafa da yükümlülükler getiriyor. Türkiye bunları yerine getirmiştir. Mali yardımla ilgili daha 500 milyon dolar/euro var. Geri kabul anlaşmasını, mülteciler üzerinden pazarlık konusu yapmayız. Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmezse bunun gözden geçirilme hakkı var. Geri kabul anlaşması bu haliyle yürümez.

“Toplam 3,5 milyon mülteci var. 3 milyonu Suriyeli. Türkiye ilk defa göç hareketiyle karşılaşmıyor. Anadolu insanlık için bir ana kucağı. “Aldığımız bilgilere göre İran’da 3 milyon mülteci var, Türkiye’ye hareketlenme içinde. Türkiye’ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan mülteciler. Sadece 2016’da Iğdır ve Ağrı’da izinsiz geçiş yapan 30 bin kişi girdi ve işlem yapıldı.”

<< Önceki Haber AKP'den Avrupa'ya 3 milyon yeni mülteci şantajı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:35:23