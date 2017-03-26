16 Nisan'dan sonra bir referandum daha...

Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;





"İşte bugün İsviçre Parlamentosu'nda bakıyorsunuz ileri derecedeki aşırı terör örgütleri orada benim resmimi koyuyor benim şakağıma silah dayıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre. Bunun benzerleri çok.





(NOT: İsviçte, Avrupa Birliği'nde değil)





Benzeri bir Brexit için biz de 16 Nisan'da bir referandum yapıyoruz. Arkasından müzakereler içinde bir referandum yapma yoluna gidebiliriz.





Terörizmin ülke ayrımı gözetmeden dünyanın dört bir yanında eylemlerine tanıklık ediyoruz. Gökyüzünün maviliği seyretmek Suriyeli çocukların da hakkıdır."





Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamada da, “Ekonomik ilişkilerimizi devam ettirebiliriz ama bizim siyasi, idari noktadaki şeylerde gözden geçirmeye ihtiyacımız olabilir. Bütün gündemlerin hepsini artık 16 Nisan belirleyecek. 16 Nisan’dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz, onlar da karşılaşabilir” demişti.





YABANCI BASINDA FLAŞ HABER





AB sürecinin durdurulmasına ilişkin açıklama, uluslararası haber ajansları tarafından flaş haber olarak servis edildi.







