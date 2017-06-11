Babası tutuklu Boğaziçi öğrencisi intihar etti!

Tutuklu babaya Boğaziçili kızının cenazesi için izin verilmedi





Tire’de uzun yıllar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Mehmet Ali Ölçer, OHAL döneminde hakkında yapılan bir ihbar nedeniyle Hizmet Hareketi’ne yönelik kitlesel kırım çerçevesinde geçtiğimiz yıl tutuklandı.





Halen daha tutuklu olan Mehmet Ali Ölçer’in 21 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi kızı Tuğçe Ölçer ailecek yaşadığı yıkıma dayanamayarak intihar etti. Tuğçe Ölçer’in babasının tutuklanmasının ardından paramparça olan ailenin yaşadığı travmaya dayanamadığı ve üniversitenin ikinci dönemine de devam edemediği öğrenildi.





Olay 9 Haziran Cuma günü meydana geldi. Tuğçe Ölçer, İzmir Buca’da ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan kendini boşluğa bıraktı.





SAVCI CENAZE İZNİ VERMEDİ





Menemen’de tutuklu bulunan babası Mehmet Ali Ölçer, haberin ardından yıkılırken, cenazeye katılmak için savcılıktan izin istedi. Ancak savcılık, acılı babaya izin vermedi. Aile ısrarlara rağmen savcılığın izin vermemesi üzerine bir günlük bekleyişin ardından cenazeyi Cumartesi günü (10 Haziran) defnetti.





TUTUKLULUK GEREKÇESİ





Mehmet Ali Ölçer, Milli Eğitim İlçe Müdürü olduğu dönemde, Hizmet Hareketi’ne ait bir eğitim kurumunun açılış törenine katıldığı gerekçesiyle ihbar edilmiş ve tutuklanmıştı.





PARLAK BİR ÖĞRENCİYDİ





Tire Öğretmen Melahat Aksoy Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2014 yılında mezun olan Tuğçe Ölçer, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisiydi.