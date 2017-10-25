OHAL Türkiyesi 90lı yıllara döndü!

Şırnak’taki Tümgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim Okulu'ndaki bir sınıfın duvarına, bir öğretmen “Kürtçe konuşmayacağım” yazısı asarak, öğrencilerin Kürtçe konuşmasını yasakladı.





Şırnak’ın Gündoğdu mahallesinde bulunan Tümgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim Okulunda bulunan bir sınıfın duvarına üzerinde, “Kürtçe konuşmayacağım” yazısı bulunan bir kağıt asıldı. Okula giden bir veli tarafından fotoğrafı çekilen yazının okuldaki ismi öğrenilemeyen bir öğretmen tarafından çocuklara yazdırılarak sınıf duvarına asıldığı öğrenildi. Eğitim Sen’li üyeler de konuyu doğruladı.

FOTOĞRAF BİMER’E GÖNDERİLDİ

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) gönderildiği belirtilen fotoğraf için yapılan şikayetin kabul edildiği öğrenildi. Ancak fotoğrafı asan öğretmen hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Fotoğrafta, “Kürtçe konuşmayacağım” yazısının yanı sıra, “Ders içinde konuşmayacağım” ve “Sınıfta kavga etmeyeceğim” yazıları da bulunuyor.

SAVAŞI ÇAĞRIŞTIRAN FOTOĞRAFLAR DA YAPIŞTIRILMIŞTI

Yine, geçtiğimiz aylarda Şırnak’ın Başağaç (Mendiker) köyünde bulunan ilkokulun dersliklerinin kapılarına farklı tarihlerde ve yerlerde çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren polislerin fotoğrafları yapıştırılmıştı. Şırnak’ta görev yapan bazı öğretmenler tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda yer alan fotoğraflarda, polislerin resimlerinin yanı sıra yaşamını anlatan kısa yazılar ile “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” gibi yazılamalar yer alıyordu. Kapılara yapıştırılan fotoğraflarda savaşı çağrıştıran tank, helikopter ve savaş uçaklarının resimleri de bulunuyordu.