Samanyolu Haber /Gündem / Akar'ın ABD ziyaretiyle ilgili TSK'dan açıklama /25 Ekim 2017 11:23

Akar'ın ABD ziyaretiyle ilgili TSK'dan açıklama

TSK'dan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD'deki temaslarına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın 23-24 Ekim'de ABD'de gerçekleştirilen 'Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldığı belirtildi. Konferansın 73 ülkeden Genelkurmay Başkanları ve temsilciler ile NATO üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Orgeneral Hulusi Akar tarafından söz konusu konferans sırasında ve yapılan ikili görüşmelerde, özellikle güney sınırlarımızda ülkemizin ve bölgenin güvenliğini olumsuz olarak etkileyen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele, Doğal Kararlılık Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Astana Süreci çerçevesinde bölge barışına sağladığımız katkılar ile bu konulardaki taleplerimiz tekraren dile getirilmiştir. Rakka Harekatı sonrasında ortaya çıkan görüntüler ve benzeri örneklerle PYD/YPG ile PKK'nın aynı yapının kolları olduğunun bir kez daha teyit edildiği vurgulanmıştır."
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