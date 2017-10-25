Samanyolu Haber /Gündem / Alman turistlere de köpekli arama /25 Ekim 2017 11:09

Alman turistlere de köpekli arama

Avusturya'dan sonra Almanya'dan gelen yolculara da köpekli arama yapıldı.

SHABER3.COM

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.

Dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak üzere bantların olduğu alana geldi.

Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Alman yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Herhangi bir bulgunun tespit edilmediği yolcular, daha sonra gümrüklü alandan geçerek, İstanbul'a giriş yapabildi.

Geçtiğimiz günlerde Viyana Havalimanı'nda Türk yolculara yapılan uygulamanın bir benzerinin Almanya'da Münih Havalimanı'nda yaşandığı iddia edilmişti.


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