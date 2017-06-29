OHAL Komisyonu, işbaşı yapıyor





OHAL kapsamında 23 Ocak 2017’de kanun hükmünde kararname (KHK) ile kurduğu OHAL Komisyonu, 1 ayı aşkın süredir devam eden hazırlık çalışmalarını tamamladı.





Habertürk’te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş başkanlığındaki Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hâkim Esat Işık, Danıştay Tetkik Hâkimi Murat Aytaç, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Işıldak, MEB Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ve Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu’ndan oluşan komisyon; itirazların nasıl ele alınacağına ilişkin çalışma usul ve esaslarını belirledi. Komisyonun yol haritası olacak usul ve esaslar önümüzdeki hafta Resmî Gazete’de yayımlanacak, hemen ardından başvuruların alınmasına başlanacak.