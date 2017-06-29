ABD'ye uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri

Yeni önlemler, 105 ülkede yolcular ve elektronik cihazlarının daha sıkı denetlenmesini öngörüyor.







Havayolu şirketlerinin yeni kurallara uymaları için 120 gün süreleri olacak. Uymadıkları takdirde yolcularının elektronik eşya taşımasına izin verilmeyecek, hatta ABD'ye uçma izinleri bile iptal edilebilecek.





İç Güvenlik Bakanı John Kelly yeni önlemleri açıklarken "Düşmanlarımız, patlayıcıları saklamak, içeridekilerden adam kazanmak ve uçak kaçırmak için yeni yöntemler buluyor. Her yeni tehditle yeni bir adım atamayız. Bunun yerine seyahat edenlerin güvenliği ve teröristlerin başarmasını zorlaştırmak için genel anlamda yeni önlemler almalıyız "dedi.





Kelly'nin sonuncular olmayacağını söylediği önlemler:





Yolcu denetiminin sıkılaştırılması

Kişisel elektronik cihazların daha sıkı bir şekilde denetlenmesi

Uçağın etrafında ve yolcu alanlarında artan güvenlik önlemleri

Köpeklerle denetimlerin arttırılması

Günlük 325 bin yolcu için geçerli

Yeni önlemlerin nasıl uygulanacağı konusunda detay verilmedi, ancak 280 havaalanı ve 180 havayolu şirketi için geçerli olacak ve günde 325 bin yolcu taşıyan 2100 sefer için geçerli olacak.