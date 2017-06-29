Avusturya’da Türklere kötü haber...

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sığınmacıların şartlarını zorlaştıracağı belirtilen yasa tasarısının koalisyon ortakları ve muhalefet partisi Team Stronach’ın desteğiyle Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Ulusal Meclis’te yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşması beklenen tasarı, sığınmacıların oturma izni için başvurularında yanlış bilgi vermeleri halinde 5 bin euro para cezası, yetişkinlere altı ay, çocuklara ise üç ay hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Meclisten yapılan açıklamada, ‘Kırmızı-Beyaz-Kırmızı’ olarak adlandırılan uzun süreli oturum vizesi alana kadar ikamet mecburiyeti getirileceği ve belirli bir bölge dışına çıkmalarına izin verilmeyeceği aktarıldı.





GÖNÜLLÜ TERK TEŞVİK EDİLİYOR





Açıklamada, yeni yabancılar yasasıyla ülkede yasa dışı bulunan kişilerin sınır dışı edilmesinin sağlanması ve sığınmacı statüsü reddedilenlerin kendi isteğiyle ülkeyi terk etmelerinin teşvik edilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bu durumdaki şahısların ülkeyi terk etmedikleri takdirde 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılacakları ve temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmayacağı vurgulandı.

Tasarının mecliste onaylanması halinde mülteci statüsü elde etmiş sığınmacıların sivil toplum örgütlerinin gözetiminde topluma yararlı işlerde düşük ücretlerle çalıştırılabilecekleri kaydedildi.