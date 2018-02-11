Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Erdoğan seçimi kazanana kadar sürebilir /11 Şubat 2018 12:10

OHAL Erdoğan seçimi kazanana kadar sürebilir

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na OHAL’in Kasım 2018 seçimlerine kadar süreceğinin mesajını verdiği öne sürüldü.

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Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre, görüşmede SP lideri OHAL ve KHK’ları gündeme getirdi. Karamollaoğlu şunları Erdoğan’a söyledi: “OHAL artık olağanlaştırılıyor. Sanki OHAL hiç kalkmayacakmış gibi bir yaklaşım var. Ancak bir an önce OHAL’i kaldırarak normal, olağan hale geçmeliyiz. Türkiye seçimlere asla OHAL ile gitmemeli.”

Erdoğan’ın ise görüşme boyunca Karamollaoğlu’nun ifade ettiği görüşlerden yalnızca OHAL’le ilgili olana itiraz ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanının “İhtiyaç var” diyerek OHAL’in devam edeceğinin mesajını verdiği kaydedildi.

SP çevrelerinde Erdoğan’ın bu sözlerinden seçime kadar OHAL’in devam edeceği hatta seçimlere de OHAL altında gidilebileceği izlenimi oluştu.

OHAL darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilmiş ve şimdiye dek altı kere uzatılmıştı.
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