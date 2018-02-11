Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanına daha cemaat soruşturması

Soruşturmanın, Karavar’ın Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği’nde başkan yardımcılığı yaptığı dönemdeki sözleri nedeniyle açıldığı öğrenildi. Karavar’ın 2014’teki bir konuşmasında dönemin Başbakan’ı Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek “Bu eğitim camiasına yardım etmiyorsak, bari kendilerine engel olmayalım. Ben bir kez daha bu camiaya minnettarım” ifadesini kullandığı iddia edilmişti.







Karavar ise iddia edilen konuşmayı reddetti.







Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, daha önce benzer suçlamalardan tutuklanmış, hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.