Samanyolu Haber /Politika / AKP ile ittifaka hazırlanan SP liderine görüşmede soğuk duş /11 Şubat 2018 12:04

AKP ile ittifaka hazırlanan SP liderine görüşmede soğuk duş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ise Saadet Partisi ve AKP arasında ittifak ihtimalinin arttığı belirtilirken Binali Yıldırım'la arası açık olan Karamollaoğlu'nun görüşmeye Yıldırım'ın da gelmesi soğuk duş etkisi yaptı

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Yeniçağ'dan Ahmet Takan'ın iddiasına göre AKP Genel Başkanı Erdoğan, görüşmede açık açık SP'ye ittifak önerisinde bulundu

Takan'ın yazısına göre Erdoğan'ın, Karamollaoğlu'na "zor dönemden geçiyoruz. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birlikte olmamız lazım. Bu mücadeleyi birlikte vermemiz lazım" şeklinde sözler söylediği belirtiliyor. SP lideri Temel Karamolloğlu ise Erdoğan'dan gelen ittifak teklifine direkt cevap vermedi ve açık kapı bıraktı.

Ahmet Takan'a göre Karamollaoğlu ittifak teklifini şu sebeplerle reddedemez:

1- Toplantının gerçekleştiği mekan AKP Genel Merkezi. SP Genel Merkezine çok yakın.

2- Temel Bey'in görüşmede yanında götürdüğü ekibin ağırlıklı bölümü kendi içlerinde AKP ile ittifak yapılması için ısrarcı olan isimler. Ve yoğun baskı yapıyorlar.

3- Görüşmenin bir bölümüne, sonradan, programda olmamasına rağmen Temel Bey'i devre dışı bırakarak ittifakın sağlanması için SP ileri gelenleri ile kapı arkası görüşmeler yapan Başbakan Binali Yıldırım katıldı. Bu da Temel Bey'de soğuk duş etkisi yarattı. 1.5 saat boyunca Yıldırım'ın çok az konuşması ve sadece Temel Bey ile ittifakın oluşması isteyen ağırlıklı heyetin yüzlerine bakması yetti!

Çok önemli bir gösterge daha var... Dışarıda AKP'ye karşı çok sert bir dil kullanan Temel Karamollaoğlu, görüşmenin gerçekleştiği odada öneri ve eleştirilerini oldukça nazik bir üslupla dile getirdi. Zirveden çıkan en somut sonuçları ise -Erdoğan'ın ifadelerine dayanarak- "seçim barajı yüzde 10 olarak kalacak", "OHAL epey bir süre daha devam edecek" diye özetleyebiliriz.

Bana sorarsanız; SP'nin ittifaka dahil olma olasılığı şu andaki göstergelere göre yüzde 50'nin üstüne çıktı!..
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