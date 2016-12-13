Samanyolu Haber /Gündem / 'OHAL 3 ay daha uzayacak' /13 Aralık 2016 16:57

'OHAL 3 ay daha uzayacak'

Nisan ayında Başkanlık için referanduma gitmeyi planlayan AKP'nin OHAL'i 3 ay daha uzatacağı, referandumu da OHAL içinde yapacağı belirtiliyor

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki sözleri nereden, nereye dedirtiyor

AKP, anayasa değişiklik teklifine ilişkin taslak bir takvim hazırladı. AKP Ocak Ayı’nda TBMM Anayasa Komisyonu’na getirmeyi planladığı anayasa değişikliği teklifini, erken bir tarihe almayı planlıyor

AKP, anayasa değişikliği teklifine ilişkin süreçte taslak bir yol haritası belirledi. AKP, Ocak ayında TBMM Anayasa Komisyonu’na getirmeyi planladığı değişiklik teklifini bütçe görüşmelerinin bitmesiyle 19 Ocak’ta TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşmeyi planlıyor. 3 Ocak’ta ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelere başlamayı planlıyor.

AKP, Genel Kurul’da anayasa değişikliği teklifinin gerekli olan referandum sayısını bulması halinde ise, Nisan’ın üçüncü haftasına gelen Pazar günü ise değişiklik paketini halk oylamasına sunmayı düşünüyor.

OHAL sürecek

Olası anayasa değişikliği teklifinin, OHAL sürecinde yapılmasının doğru olmadığını açıklayan başta Başbakan, Hükümet yetkilileri ve AKP yönetimi, son yaşananlardan sonra bu fikrin doğru olmadığı kanaatinde. Bu şartlar altında güvenlik olmadan referanduma gidilmeyeceğini savunan AKP’li yetkililer ANKA haber ajansına “Son yaşanan terör olaylarından sonra referanduma OHAL’siz gitmek büyük risk taşır. Şartlar değişti. Ancak, son yaşanan terör olaylarından sonra OHAL uzatılabilir. Anayasa değişikliği sürecinde OHAL’in olması doğru bir karar. Tahmin ediyoruz ki, Hükümetin takdiri ama, 18 Ocak’ta süresi dolan OHAL bir üç ay daha uzar” değerlendirmesinde bulundular.
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