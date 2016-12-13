1 Ocak'tan itibaren trafik cezalarına zam var

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak trafik cezalarına da zam geliyor. Trafik cezaları 2017 yılında, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 3,83 zamlı olacak.



-Zamlı tarifeye göre en düşük ceza 75 lira ile "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere uygulanacak. En yüksek ceza ise 14 bin 908 lira ise "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket edenlere" kesilecek

-Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar 10 bin 383 lira ile cezalandırılacak.

-"Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 427 lira para cezası kesilecek.

-Tescil edilen trafik belgesi ve tescil plakası olmadan yola çıkanlar 2017 yılı itibariyle 876 lira ceza ödeyecek. Ruhsatsız araç kullanmanın cezası ise 95 liraya yükseldi. Yönetmeliğe aykırı plaka takanlara uygulanan ceza ise 427 lira oldu.

-Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 92 lira, tescilli aracı plakasız kullananlar bin 763 lira ceza ödeyecek. 5 bin lira olan "sahte plaka" cezası da 5 bin 191 lira oldu. Aracını tescil ettirmeden trafiğe çıkmanın cezası ise 206 liraya yükseldi.

-Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde taksimetre bulundurmayanlar ile bunları kullanmayanlara 427 lira para cezası verilecek. Bu cihazları bozuk imal edenlere, bozulmasına neden olanlara ve bozuk durumdaki cihazları araçlarında kullananlara 6 bin 660 lira para cezası uygulanacak.

-Araçların muayene süresini geçirenlere uygulanan ceza 95 liraya yükselirken, muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 6 bin 989, ikincisinde 11 bin 658 ve üçüncüsünde 23 bin 318 lira para cezası ödeyecek.

-Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası bin 763 lira oldu. Kırmızı ışıklarda durmayanlar 206 lira ceza ödeyecek. Emniyet kemeri kullanmayanlara ise 95 lira ceza kesilecek.

-Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız şekilde sürene, aracından bir şey atana ya da dökene, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanana 95 lira para cezası uygulanacak. Trafik işaretçilerine uymayanlar 206, trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 95 lira ile cezalandırılacak.