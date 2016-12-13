Samanyolu Haber /Ekonomi / Çinli ekonomistlere mesleği bıraktıracak(!) Türk kurumu /13 Aralık 2016 16:27

Çinli ekonomistlere mesleği bıraktıracak(!) Türk kurumu

TÜİK'in hokus pokusla değiştirdiği GSYH hesaplama yöntemini geriye doğru uygulayınca ilginç veriler çıkıyor.

Ekonomik kriz ve dolarla ilgili gerçekleri tek tek sıraladı

Dünya üretim, tüketim ve ticaret devi Çin, her yıl düzenli olarak büyüyor. Geçtiğimiz yıl %6.9 büyüyen ekonomisiyle Çin, Dünya siyasetinde de bu yönüyle önemli bir yere sahip. 

Ancak Türkiye'de Çinlileri bile hayrete düşürecek ekonomik gelişmeler(!) oluyor. Bu senenin 3. çeyreği itibariyle Gayrı safi milli hasıla hesaplama yöntemini değiştiren TÜİK yeni metodla kişi başı geliri bir gecede 9261 dolardan 11 bin dolara yükseltti. 

YENİ METODA GÖRE 2013'TE ÇİN'DEN DAHA FAZLA BÜYÜMÜŞÜZ(!)

2015'in 3. çeyreğinde -% 1.8 daralan ekonomiye rağmen milli gelirdeki artış (!) takdirle karşılanırken yeni metodla hesaplanan büyüme oranları geçmişe uygulandığında inanılması güç büyüme verileri elde ediliyor. 

Hatta yeni yöntemle hesaplandığında Türkiye'nin 2013 büyüme rakamları + %8.5 çıkıyor. (Eski hesapla ekonomimiz 2013'te %4.2 büyüdü) Aynı dönemde Çin ekonomisi ise %7.5 büyüdü. Yani istatistikler ve rakamlar kullanılarak her türlü manipülasyon mümkün olduğu bir kere daha Dünyaya gösterilmiş oluyor. 

Üretmeden zenginleştiren, büyüten İstatistik enstitümüz hayırlı olsun


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