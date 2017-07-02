Samanyolu Haber /Gündem / OHAL 3 ay daha uzatılacak /02 Temmuz 2017 08:51

OHAL 3 ay daha uzatılacak

Geçen yıl yaşanan darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL’in 3 ay daha uzatılacağı bildirildi. Böylece Türkiye’nin OHAL altında geçirdiği süre 15 aya çıkacak.

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AKP’nin geçen hafta toplanan Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, Türkiye’nin siyasi gündemi masaya yatırıldı. Toplantıda 15 Temmuz günü, TBMM, İstanbul ve tüm illerde yapılacak anma programı toplantıda ayrıntılı olarak anlatıldı. Mitinglerde kullanılacak materyaller ve şiirler paylaşıldı.

MECLİSTE 17 TEMMUZ MESAİSİ

Bu törenlerin ardından TBMM’nin 17 Temmuz’da mesaisine başlayacağı, aynı gün OHAL’in üç ay süreyle uzatılacağı dile getirildi. Hürriyet’in haberine göre TBMM Genel Kurul’u içtüzük ve uyum yasaları için mesai yapacak. Bunların tamamlanmasının ardından bir ay süreyle yeniden tatile girmesi planlanıyor.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ DE KONUŞULDU

Toplantıda CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ hakkında İçişleri Bakanı bilgi verdi. Yürüyüşe katılımın ortalama 15-20 bin civarında olduğu bilgisi paylaşıldı. Bazı MKYK üyeleri, CHP konvoyunun İstanbul’a girmesinden sonra provokasyonlar olabileceğini, sayının katlanabileceğini dile getirerek, ‘güvenlik önlemleri arttırılsın’ uyarısında bulundu.

Bakan Süleyman Soylu da, alınan güvenlik önlemlerinin her aşamada CHP yönetimiyle koordine edildiğini, provokasyon konusunda uyarı yapıldığını anlattı.
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