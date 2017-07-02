Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Yürüyüşü'ne destek veren başörtülü CHP'li tutuklandı /02 Temmuz 2017 09:03

Adalet Yürüyüşü'ne destek veren başörtülü CHP'li tutuklandı

Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek için geldiği İstanbul’daki Maçka Parkı’nda yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan Şenay Günaydın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun  tutuklamasının ardından Ankara'dan İstanbul'a doğru başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek veren yurttaş Şenay Günaydın tutuklandı.
 
Günaydın, Adalet Yürüşü ile eşzamanlı başlatılan İstanbul'da Maçka Parkı'ndaki Adalet Nöbeti'ne katıldı. Günaydın'ın kameralara yansıyan konuşması şöyle:
 
“Bütün aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün. Bu insanlar sokağa dökülmekten anlıyor, başka şeyden anlamıyor. Kimseye merhametim yok artık. Bunlar bu ülkede adaleti dahi satmışlardır, satın almışlardır.”
 
Savcı "delil durumu"ndan tutuklama istedi
 
Günaydın, İstanbul başsavcılığının talimatıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” Perşembe günü gözaltına aldındı. Cuma günü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Günaydın, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
 
Savcılık, sevk yazısında Günaydın'ın Adalet Yürüyüşü kapsamında Şişli Maçka Parkı'nda toplanan kalabalık içinde kameralara beyanat verdiği belirtilerek, sarf ettiği sözlerle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işlediğini iddia etti. Günaydın'ın mevcut delil durumu, yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.
 
İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği de Günaydın'ın tutuklanmasına karar verdi.
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