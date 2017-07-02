Türkiye'de Twitter'a toptan kapatma geliyor....

Cumhuriyet yazarı Ahmet İnsel, "Yakında Twitter’a ulaşımın yeniden kapanması belki gündemde olacak dedi. . Geçen günlerde bir mahkemenin aldığı, Amerikalı yorumcu Michael Rubin’in hesabının kapatılması kararı, Twitter yönetimine iletilmiş" hatırlatmasında bulunan İnsel, "Twitter yönetimi bu karara uymazsa, ki uymama ihtimali son derece yüksek, Türkiye başka bir mahkeme kararıyla yeniden bu sosyal medya ağına ulaşımı engelleyebilir" görüşünü dile getirdi.

İşte İnselin yazısında dile getirdiği o bölüm...

İktidar güçleri de biliyorlar ki, Adalet Yürüyüşü’nün esas başarısı, referandumda evet oyu verenlerin en azından bir kısmını etkilemesi, düşünmeye sevk etmesi, vicdanlarına dokunması olacak. Bu nedenle, muktedir ve çevresi, AKP seçmenlerinin sadece iktidarın bilinmesini istediğini ve onun istediği biçimde bilmeleri için oluşturdukları büyük medya gözetimini giderek daha sıkılaştırıyorlar. İçinde Türkiye yönetiminin Suriye iç savaşında savaş suçu işlediği iddiasının yer aldığı bir yazı olduğu gerekçesiyle, Wikipedia’ya ulaşım hâlâ kapalı. Yakında Twitter’a ulaşımın yeniden kapanması belki gündemde olacak. Geçen günlerde bir mahkemenin aldığı, Amerikalı yorumcu Michael Rubin’in hesabının kapatılması kararı, Twitter yönetimine iletilmiş. Twitter yönetimi bu karara uymazsa, ki uymama ihtimali son derece yüksek, Türkiye başka bir mahkeme kararıyla yeniden bu sosyal medya ağına ulaşımı engelleyebilir. Belki de Adalet Yürüyüşü’nün Maltepe’ye yaklaşması sırasında böyle bir karar bu bahaneyle yürürlüğe konabilir. AKP liderinin kendi seçmen topluluğunu bilgilenme tecriti altında tutma politikasında, televizyondan sonra en çok önem verdiği alan sosyal medya.

Bütün bu tecrit önlemlerine rağmen, Adalet Yürüyüşü’nün vicdanının sesini dinlemeye devam eden muhafazakâr çevrelerde belli bir etki yarattığı görülüyor. Bu nedenle iktidarın bazı kalemşörleri Maltepe mitingi öncesinde, yürüyüşe veya mitinge katılımın ileride ceza soruşturması konusu olabileceği kanaatini yaymaya çalışıp, bu kesimden olası katılımı caydırmaya çalışıyorlar.