Samanyolu Haber /Gündem / Diploma sorununu çaktırmadan çözmüşler! /11 Aralık 2016 09:24

Diploma sorununu çaktırmadan çözmüşler!

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen: Metinde diploma sorunu da çözülmüş; bunu da çaktırmadan metnin içine koymuşlar.

SHABER3.COM

Erdoğan'ın diploma sorununu çaktırmadan çözmüşler!

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, AKP'nin TBMM'ye sunduğu anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Metinde diploma sorunu da çözülmüş. Cumhurbaşkanı olma şartları içerisinde sadece yüksek öğrenim ifadesi geçiyor. Yani bugüne kadar 4 yıllık fakülte mezunu muydu, değil miydi tartışması yapan Türkiye, artık bundan sonra bu tartışmayı yapmayacak. Bunu da çaktırmadan metnin içine koymuşlar" dedi.
 
Bilgen, yarın PM toplantısını, ertesi gün ise MYK toplantısını yapacaklarını ve bu toplantılarda AKP'nin anayasa teklifine karşı nasıl bir tavır takınacaklarını daha ayrıntılı bir şekilde kararlaştıracaklarını aktardı.
 
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Bilgen'in açıklamaları şöyle:
 
"21 madde içerisinde neredeyse ilk savunuculuğunu bizim yaptığımız düzenlemeler de var. Sayın Cemil Çiçek'in başkanlığında 4 partinin eşit temsil edildiği komisyonda 18 yaş düzenlemesini ilk öneren parti biziz. O zaman AKP ve MHP temsilcileri buna çok sert tepki göstererek, 'Meclisi çoluk çocukla mı dolduracağız' demişlerdi. Şimdi, 4 yıl sonra bizim önerdiğimize uygun bir düzenleme ile geliyorlar. Askeri yargı konusunda da biz uzun yıllardır bunun kabul edilemez olduğunu ifade etmiştik. İçindeki kısmi iyileştirmelerle, demokratikleşmeyle süslenmiş bir saltanat mantığı artık bu tasarıyla birlikte parlamentonun gündemine gelmiştir. Kanun ve hukuk sınırı tanımayan, kararname ile yürütmenin bütün hayatı düzenleyebileceği, idareyle ilgili her türlü tasarrufu kullanabileceği ve bunun da yargı denetimine tabi olmayacağı bir düzenleme artık Türkiye'nin gündemindedir"
 
"Diploma sorununu da çözmüşler"
 
"Metinde diploma sorunu da çözülmüş. Cumhurbaşkanı olma şartları içerisinde sadece yüksek öğrenim ifadesi geçiyor. Yani bugüne kadar 4 yıllık fakülte mezunu muydu, değil miydi tartışması yapan Türkiye, artık bundan sonra bu tartışmayı yapmayacak. Bunu da çaktırmadan metnin içine koymuşlar." dedi. 
<< Önceki Haber Diploma sorununu çaktırmadan çözmüşler! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:40:32