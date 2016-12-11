Erdoğan'ın diploma sorununu çaktırmadan çözmüşler!





HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, AKP'nin TBMM'ye sunduğu anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Metinde diploma sorunu da çözülmüş. Cumhurbaşkanı olma şartları içerisinde sadece yüksek öğrenim ifadesi geçiyor. Yani bugüne kadar 4 yıllık fakülte mezunu muydu, değil miydi tartışması yapan Türkiye, artık bundan sonra bu tartışmayı yapmayacak. Bunu da çaktırmadan metnin içine koymuşlar" dedi.

Bilgen, yarın PM toplantısını, ertesi gün ise MYK toplantısını yapacaklarını ve bu toplantılarda AKP'nin anayasa teklifine karşı nasıl bir tavır takınacaklarını daha ayrıntılı bir şekilde kararlaştıracaklarını aktardı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Bilgen'in açıklamaları şöyle:

"21 madde içerisinde neredeyse ilk savunuculuğunu bizim yaptığımız düzenlemeler de var. Sayın Cemil Çiçek'in başkanlığında 4 partinin eşit temsil edildiği komisyonda 18 yaş düzenlemesini ilk öneren parti biziz. O zaman AKP ve MHP temsilcileri buna çok sert tepki göstererek, 'Meclisi çoluk çocukla mı dolduracağız' demişlerdi. Şimdi, 4 yıl sonra bizim önerdiğimize uygun bir düzenleme ile geliyorlar. Askeri yargı konusunda da biz uzun yıllardır bunun kabul edilemez olduğunu ifade etmiştik. İçindeki kısmi iyileştirmelerle, demokratikleşmeyle süslenmiş bir saltanat mantığı artık bu tasarıyla birlikte parlamentonun gündemine gelmiştir. Kanun ve hukuk sınırı tanımayan, kararname ile yürütmenin bütün hayatı düzenleyebileceği, idareyle ilgili her türlü tasarrufu kullanabileceği ve bunun da yargı denetimine tabi olmayacağı bir düzenleme artık Türkiye'nin gündemindedir"

"Diploma sorununu da çözmüşler"

"Metinde diploma sorunu da çözülmüş. Cumhurbaşkanı olma şartları içerisinde sadece yüksek öğrenim ifadesi geçiyor. Yani bugüne kadar 4 yıllık fakülte mezunu muydu, değil miydi tartışması yapan Türkiye, artık bundan sonra bu tartışmayı yapmayacak. Bunu da çaktırmadan metnin içine koymuşlar." dedi.