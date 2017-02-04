Samanyolu Haber /Gündem / O vekil sonunda istifa etti! /04 Şubat 2017 17:22

O vekil sonunda istifa etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, TBMM divan üyeliğinden istifa etti

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Elif Doğan Türkmen kimdir?
Elif Doğan Türkmen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık, Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Adana İl Üyeliği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Üyeliği, Adana Güç Birliği Vakfında Genel Sekreterliği, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunda Başkan Yardımcılığı, Adana Barosu üyeliği, Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Hukukçular Derneğini üyelikleri, CHP Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. TBMM XXV.ve XXVI. Dönem Adana Milletvekilidir. TBMM XXV.ve XXVI. Dönem Kâtip Üye olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.
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