Milli Eğitim Müdürü, 'Hayır' diyenleri şeytana benzetti

Başkanlık sistemi için yapılacak referandum yaklaşırken, ‘hayır’ diyen vatandaşlara baskılar devam ediyor.





Konya Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.







Başkanlık sistemine ‘hayır’ diyenleri şeytana benzeten Gürsoy, gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.





Gürsoy’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda;





“Bir nükte:

Şeytana, “Sen nasıl şeytan oldun?” diye sormuşlar.



O da; “Bütün melekler EVET dedi, ben ise HAYIR dediğim için.” demiş…” ifadelerini kullandı.







Mukadder Gürsoy tarafından kendisine ait twitter hesabından 2 Şubat tarihinde yaptığı paylaşım şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Yerel olarak bu konuda gündeme gelmiş olsa da kamu personelleri haber sitelerinde de gündemdeki yerini aldı. Konya Milli Eğitim Müdürü Gürsoy twitter hesabında yaptığı paylaşımda önümüzdeki aylarda yapılacak olan Başkanlık ve Anayasa referandumu için HAYIR diyecek seçmenlere şeytan benzetmesi yaptığı gerekçesi ile eleştirildi. Gürsoy ise paylaşımını silerek kaldırdı ancak Gürsoy’a tepkiler devam ediyor.







Sancaktepe ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yapmaktayken 17 Aralık 2012 tarihinden Konya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Gürsoy, AKP yanlısı çalışmalarıyla biliniyor.

















