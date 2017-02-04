Köprü ve otoyol zamları geliri patlattı









Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2007-2016 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 3,6 milyar, elde edilen gelir ise 7,5 milyar lira oldu. Geçen yıl köprü ve otoyollardan 417 milyon 232 bini aşkın araç geçişinden, 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 lira gelir elde edildi.





ORTALAMA 370 BİN ARAÇ





Günde ortalama 370 bin araç geçişinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl sonu itibarıyla 290 milyon 497 bin 113 lira, otoyollardan ise 913 milyon 707 bin 940 lira gelir sağlandı. Söz konusu dönemde otoyol ve köprülerden elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 880 milyon 227 bin 681 liradan 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 liraya çıktı. Böylece köprü ve otoyollardan saniyede yaklaşık 38 lira gelir sağlanmış oldu.