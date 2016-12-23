118 kişiyi taşıyan uçak Malta'ya kaçırıldı!









Libya'da 118 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kaçırıldı. 111 yolcusu bulunan uçakta 82 erkek, 28 kadın ve bir de 2 yaşından küçük çocuk bulunuyor.





Libya'da iç hatlar seferi yapmak için havalanan uçak, Malta'ya indi.





İki saldırganın uçağı kaçırdığı ve uçağı havaya uçurmakla tehdit ettikleri belirtiliyor.





Kaçırılan uçakla ilgili haber, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın attığı tweet ile duyuldu.





Kaçırılan Airbus A320 tipi uçağın Afriqiyah Havayolları'na ait olduğu ve Sebha şehrinden Trablus'a giderken kaçırıldığı açıklandı.





Malta'da güvenlik güçleri, uçağa operasyon düzenlemek için hazır bekliyor.













