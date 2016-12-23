Samanyolu Haber /Gündem / 118 kişiyi taşıyan uçak Malta'ya kaçırıldı! /23 Aralık 2016 14:06

118 kişiyi taşıyan uçak Malta'ya kaçırıldı!

Libya'da 118 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kaçırıldı. Uçağın Malta'ya indirildiği ifade ediliyor.

118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı!



Libya'da 118 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kaçırıldı. 111 yolcusu bulunan uçakta 82 erkek, 28 kadın ve bir de 2 yaşından küçük çocuk bulunuyor.

Libya'da iç hatlar seferi yapmak için havalanan uçak, Malta'ya indi.

İki saldırganın uçağı kaçırdığı ve uçağı havaya uçurmakla tehdit ettikleri belirtiliyor.

Kaçırılan uçakla ilgili haber, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın attığı tweet ile duyuldu.

Kaçırılan Airbus A320 tipi uçağın Afriqiyah Havayolları'na ait olduğu ve Sebha şehrinden Trablus'a giderken kaçırıldığı açıklandı.

Malta'da güvenlik güçleri, uçağa operasyon düzenlemek için hazır bekliyor.




<< Önceki Haber 118 kişiyi taşıyan uçak Malta'ya kaçırıldı! Sonraki Haber >>

118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı!

118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı!

O Ses Türkiye' yarışması finalisti görevine iade edildi

O Ses Türkiye' yarışması finalisti görevine iade edildi

Rus elçiye suikast... PKK saldırıları... Cemaat'e yönelik iftiralar...

Rus elçiye suikast... PKK saldırıları... Cemaat'e yönelik iftiralar...

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:36