Havuz İngiltere Başbakanı May'in o mesajından bin komplo üretir ama...







Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı May, Anıtkabir ziyaretinde, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.





İngiltere Başbakanı Anıtkabir özel defterini imzaladı.





İNGİLTERE BAŞBAKAN'INDAN 'YURTTA SULH CİHANDA SULH VURGUSU



İngiltere Başbakanı May, özel deftere, "Modern Türkiye'nin kurucusunu burada anmak benim için büyük bir gurur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' hayalini gerçekleştirmek için gayretlerimizi canlandıralım" diye İngilizce yazdı.

May'in mesajı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen "Yurtta Sulh Konseyi"ni akıllara getirdi.

15 Temmuz sonrası başta Meral Akşener olmak üzere "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü kullanan bazı isimler darbeye destekle suçlanmıştı.

İngiltere Başbakan'ı May'in Anıtkabir'deki özel deftere Atatürk'ün sözünü yazması sonrası AKP cenahı sessiz.

Çünkü AKP'li isimlerin 15 Temmuz'un üst aklı olmakla suçladığı ABD ve İngiltere arasında çok önemli bir görüşme gerçekleşti ve May zaten Trump'la yaptığı o toplantının ardından ayağının tozuyla Türkiye'ye geldi.





ERDOĞAN'DAN ÖZEL İLGİ



ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da görüşmesi sonrası Ankara’ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İki lider görüşmenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı ile Irak ve Suriye konularını görüştüklerini ifade etti.





Erdoğan May ile özel olarak ilgilendi.





Görüşme sonrası basın açıklaması her zamanki salonda ayakta değil toplantının yapıldığı odada oturarak gerçekleştirildi.













Özetle sarayın özel ilgisi İngiltere Başbakanı May'ın normal şartlarda bir anda infaz edilmesine yol açabilecek "Yurtta sulh dünyada sulh" mesajını şimdilik perdelemiş görünüyor.





Ama yarın ne getirir Erdoğan ve AKP'liler o mesajdan Abdullah Gül'e ve darbeye uzanan anlamlar çıkarır mı bekleyip göreceğiz...





Ertuğrul Cihan/ Haber Analiz