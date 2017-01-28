Samanyolu Haber /Gündem / O mesajdan İngiltere'yi "darbeci" ilan etmek Erdoğan'ın bir işaretine bakar!.. /28 Ocak 2017 18:04

O mesajdan İngiltere'yi "darbeci" ilan etmek Erdoğan'ın bir işaretine bakar!..

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Anıtkabir'i ziyaret etti. May, özel deftere, "Modern Türkiye'nin kurucusunu burada anmak benim için büyük bir gurur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' hayalini gerçekleştirmek için gayretlerimizi canlandıralım" diye İngilizce yazdı.

SHABER3.COM

Havuz İngiltere Başbakanı May'in o mesajından bin komplo üretir ama...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı May, Anıtkabir ziyaretinde, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

İngiltere Başbakanı Anıtkabir özel defterini imzaladı.



İNGİLTERE BAŞBAKAN'INDAN 'YURTTA SULH CİHANDA SULH VURGUSU

İngiltere Başbakanı May, özel deftere, "Modern Türkiye'nin kurucusunu burada anmak benim için büyük bir gurur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' hayalini gerçekleştirmek için gayretlerimizi canlandıralım" diye İngilizce yazdı.

May'in mesajı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen "Yurtta Sulh Konseyi"ni akıllara getirdi. 

15 Temmuz sonrası başta Meral Akşener olmak üzere "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü kullanan bazı isimler darbeye destekle suçlanmıştı.

İngiltere Başbakan'ı May'in Anıtkabir'deki özel deftere Atatürk'ün sözünü yazması sonrası AKP cenahı sessiz.

Çünkü AKP'li isimlerin 15 Temmuz'un üst aklı olmakla suçladığı ABD ve İngiltere arasında çok önemli bir görüşme gerçekleşti ve May zaten Trump'la yaptığı o toplantının ardından ayağının tozuyla Türkiye'ye geldi.



ERDOĞAN'DAN ÖZEL İLGİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da görüşmesi sonrası Ankara’ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İki lider görüşmenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı ile Irak ve Suriye konularını görüştüklerini ifade etti.

Erdoğan May ile özel olarak ilgilendi.

Görüşme sonrası basın açıklaması her zamanki salonda ayakta değil toplantının yapıldığı odada oturarak gerçekleştirildi.



Özetle sarayın özel ilgisi İngiltere Başbakanı May'ın normal şartlarda bir anda infaz edilmesine yol açabilecek "Yurtta sulh dünyada sulh" mesajını şimdilik perdelemiş görünüyor.

Ama yarın ne getirir Erdoğan ve AKP'liler o mesajdan Abdullah Gül'e ve darbeye uzanan anlamlar çıkarır mı bekleyip göreceğiz...
 
Ertuğrul Cihan/ Haber Analiz
<< Önceki Haber O mesajdan İngiltere'yi "darbeci" ilan etmek Erdoğan'ın... Sonraki Haber >>

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

MHP'yi karıştıran görüntü

MHP'yi karıştıran görüntü

Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:56:22