40 Türk NATO subayı Almanya'da kaldı

Alman medyasında yer alan haberlere göre, NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personeli Almanya'ya sığınma başvurusunda bulundu.





Haftalık Spiegel dergisi ve ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı programlarda yer alan haberde, bu kişilerin çoğunun yüksek rütbeli subaylar olduğu belirtildi. Spiegel'in haberinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) ve Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bu askerlerin başvurularına ilişkin normal prosedürü uyguladığı belirtildi.





Alman Anayasası'nın sığınma hakkını düzenleyen 16a maddesine göre, siyasi nedenlerle kovuşturulanların Almanya'ya iltica etme hakkı bulunuyor. Spiegel'e açıklama yapan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Stephan Mayer "Hiç kuşkusuz, bu askerleri Türkiye'ye geri gönderemeyiz” dedi. Mayer, bu askerlerin Türkiye'de "derhal cezaevine konacağını” da sözlerine ekledi.





Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise "sığınma başvurusuna ilişkin süreç tamamen hukukidir, siyasi düşüncelerin etkisi olamaz ve olmayacaktır” açıklamasında bulundu.





Tutuklanma endişesi





Spiegel ve Report Mainz'e konuşan iki Türk subayı neden sığınma başvurusunda bulunduklarına dair ilk kez açıklamalarda bulundu.





Uzun süredir Almanya'da görev yapan subaylardan biri, darbe girişimini 15 Temmuz akşamı evinde izlediğini, olaydan birkaç hafta sonra da görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Kendisine neden görevden uzaklaştırıldığına dair bilgi verilmediğini dile getirdi.





İki subay da, darbe girişimi ile alakaları olmadığını savundu. Buna rağmen Türkiye'ye dönerlerse tutuklanma ve hatta işkence görme riskiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdiler.





Subaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da orduda Batı yanlısı ve laik askerleri sistematik olarak cezalandırmaya çalışmakla suçladı.





Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından binlerce asker görevden uzaklaştırıldı, gözaltına alındı.





Kasım ayının başında medyada Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nün görev yapan çok sayıda Türk askeri personelinin iltica başvurusunda bulunduğu haberlerde yer almıştı. Ancak Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan askeri personelin sayısı netlik kazanmamıştı.





Başbakan Angela Merkel önümüzdeki Perşembe günü Türkiye'ye gidecek. Çoğu yüksek rütbeli Türk askeri personelinin Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunmasının ziyareti ne yönde etkileyeceği merak konusu.

DW