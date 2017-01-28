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HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı
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HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı
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28 Ocak 2017 18:07
HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı
HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındığı Twitter aracılığıyla yayımladığı mesajla duyurdu.
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Evine gelen polislerce gözaltına alınan Tan, şu paylaşımı yaptı:
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