Samanyolu Haber /Gündem / HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı /28 Ocak 2017 18:07

HDP Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındığı Twitter aracılığıyla yayımladığı mesajla duyurdu.

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Evine gelen polislerce gözaltına alınan Tan, şu paylaşımı yaptı:

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