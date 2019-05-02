O maganda tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da "otomobiline erik çekirdeği attı" diye 11 yaşındaki M.Y.K.'yı öldüresiye döven Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.





Maganda Ufuk Ö. hakkında nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik adli kontrol kararı verilmişti.





Bir çocuğu öldüresiye döven bir magandanın serbest bırakılması sosyal medyada infiale yol açmıştı.





SAVCILIK ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ ETTİ





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5'inci Sulh Ceza Hâkimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı.





Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.





Ufuk Ö. bugün gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.