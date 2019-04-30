Samanyolu Haber /Gündem / O maganda serbest! /30 Nisan 2019 11:08

O maganda serbest!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde şehir magandası, "arabasına erik çekirdeği attı" diye bir çocuğu öldüresiye dövdü. Çocuğa yumruk atıp yerlerde sürükleyen maganda, vatandaşların bağırmasıyla kaçtı. Polis şehir magandasının gözaltına alındığını kaydetti. U.Ö. çıkardıldığı mahkeme tarafından "elektronik kelepçe takılmak" şartı ile serbest bırakıldı.

Dikkat şiddet içerir: Şehir magandası, çocuğu öldüresiye dövdü

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 11 yaşındaki M.Y.'yi yere yatırarak dayak attığını gösteren güvenlik kamerası kayıtları sosyal medyada infiale sebep oldu. 

Dehşet veren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından magandanın yakalanması için polise çağrıda bulunuldu. 

ERİK ÇEKİRDEĞİ ARABAYA İSABET ETTİ DİYE

Önceki gün Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde  arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y.'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi. Otomobilinden inen kimliği belirsiz kişi, 11 yaşındaki çocuğa önce sözlü bir şeyler söyledi. 

Maganda, çocuğu yere yatırdıktan sonra dövdü. Daha sonra çocuğu ayağa kaldırıp elinden çekerek yolda bir süre yürüttü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çok sayıda kişi tepki mesajları yazdı.

TUZLA'DA GÖZALTINA ALINDI

Çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri U.Ö'yü gözaltına almıştı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen U.Ö, nöbetçi savcılığa çıkarıldı. 

U.Ö., ifadesinin alınmasının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

MAHKEME, GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN SERBEST BIRAKTI

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli U.Ö'nün üzerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunmasına rağmen, atılı suçun kanunda ön görülen cezası, sabit ikametgah sahibi olması, adli kontrol tedbiri ile beklenilen faydanın sağlanabileceği gerekçeleriyle tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Hâkimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O maganda serbest! Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:56:58