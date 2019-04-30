O maganda serbest!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 11 yaşındaki M.Y.'yi yere yatırarak dayak attığını gösteren güvenlik kamerası kayıtları sosyal medyada infiale sebep oldu.
Dehşet veren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından magandanın yakalanması için polise çağrıda bulunuldu.
ERİK ÇEKİRDEĞİ ARABAYA İSABET ETTİ DİYE
Önceki gün Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y.'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi. Otomobilinden inen kimliği belirsiz kişi, 11 yaşındaki çocuğa önce sözlü bir şeyler söyledi.
Maganda, çocuğu yere yatırdıktan sonra dövdü. Daha sonra çocuğu ayağa kaldırıp elinden çekerek yolda bir süre yürüttü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çok sayıda kişi tepki mesajları yazdı.
TUZLA'DA GÖZALTINA ALINDI
Çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri U.Ö'yü gözaltına almıştı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen U.Ö, nöbetçi savcılığa çıkarıldı.
U.Ö., ifadesinin alınmasının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
MAHKEME, GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN SERBEST BIRAKTI
Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli U.Ö'nün üzerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunmasına rağmen, atılı suçun kanunda ön görülen cezası, sabit ikametgah sahibi olması, adli kontrol tedbiri ile beklenilen faydanın sağlanabileceği gerekçeleriyle tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.
Hâkimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.