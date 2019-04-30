O maganda serbest!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 11 yaşındaki M.Y.'yi yere yatırarak dayak attığını gösteren güvenlik kamerası kayıtları sosyal medyada infiale sebep oldu.





Dehşet veren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından magandanın yakalanması için polise çağrıda bulunuldu.





ERİK ÇEKİRDEĞİ ARABAYA İSABET ETTİ DİYE





Önceki gün Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y.'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi. Otomobilinden inen kimliği belirsiz kişi, 11 yaşındaki çocuğa önce sözlü bir şeyler söyledi.





Maganda, çocuğu yere yatırdıktan sonra dövdü. Daha sonra çocuğu ayağa kaldırıp elinden çekerek yolda bir süre yürüttü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.





Görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çok sayıda kişi tepki mesajları yazdı.





TUZLA'DA GÖZALTINA ALINDI



