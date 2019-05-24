Samanyolu Haber /Gündem / Seçim için Avrupa Konseyi’nden heyet! /24 Mayıs 2019 19:50

Seçim için Avrupa Konseyi’nden heyet!

21 Haziran'da Avrupa Konseyi'nden 14 kişilik heyet Türkiye'ye gelecek. Heyet seçimden önce adaylarla da görüşecek.

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23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Avrupa Konseyi’nden 14 kişilik bir heyet İstanbul’a gelecek. Heyet Ankara’da bazı gazetecilerle görüştükten sonra 21 Haziran’da İstanbul’a gidecek orada da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek. Heyetin programında AKP adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile de görüşmenin yer aldığı bildirildi.

RAPOR SUNACAKLAR

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler asamblesinde az önce alınan karara göre heyet önce 21 Haziran’da Ankara’ya gelecek temaslarından sonra aynı gün İstanbul’a geçecekler. Seçimleri izleyecek olan heyet daha sonra komisyona bir de rapor sunacak.
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