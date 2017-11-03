Samanyolu Haber /Ekonomi / Nutella’dan Türkiye'ye kötü haber geldi /03 Kasım 2017 09:45

Nutella’dan Türkiye'ye kötü haber geldi

Hemen hemen herkesin bildiği ve severek tükettiği Nutella’dan Türkiye’ye kötü bir haber geldi

SHABER3.COM

İtalyan Ferrero SpA’nın en büyük fındık tedarikçisi olan Türkiye yerine farklı alternatifleri değerlendirdiğini ve bazı ülkelerde özel programlar başlatabileceğini aktardı.

 2.8 milyar dolarlık endüstride Türkiye’ye alternatif tedarikçiler aradığı kaydedildi. Dünya fındık üretiminin %70’ini üreten Türkiye’ni yanı sıra başka ülkelerle temasta olduğu belirtilen Nutella’nın çatı markasının Kanada’nın Ontario bölgesinden fındık almayı planladığı belirtildi.

Geçtiğimiz ay Ottawa’da 500.000 Kanada Doları harcanarak bir proje başlatıldığı ve burada farklı ağaç türlerinin denendiği belirtildi. Ferrero’nun bu projeye fon sağladığı ve çiftçilere 2027’ye kadar 25.000 hektarlık bir alan sağlamayı planladığı belirtildi. Haberde şu an 400 hektarlık bir alan olduğu kaydedildi.

Öte yandan Kanadalı çiftçinin de fındık işine sıcak baktığı belirtildi. Reuters’ın haberinde Ontariolu sıradan bir çiftçinin msırıdan kazanacağı paranın 10 katını fındıktan kazanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Ferrero’nun Kanada’daki tarım uzmanı olarak görev Barb Yates, “Sırbistan, Şili, Avustralya, Güney Afrika ve ABD’nin New Jersey eyaletlerine de yayılmayı planlıyoruz” dedi.Şilili fındık üreticisi de ajansa konuştu. Jaime Armengolli isimli tarımcı, “Herkes fındık ekmek için yeni yerler bakıyor. Mahsul güzel, harcama az. Üreticiler bu konuda çok iyimser” dedi. Şili’de kabuklu fındık ihracatı 2016’da 6.500 tona çıkarken bu rakam önceki yılın neredeyse 5 katı.İskoçya merkezli fındık ticareti yapan Adam Johnston, “Ferrero bütün yumurtaların tek bir sepette olmasının tehlikeli olduğunu fark etti” yorumunu yaparken Ferrero’nun sözcüsü Francesca Fulcheri, projenin uzun soluklu olduğunu ve Türkiye’nin hala bir numaralı fındık tedarikçisi olduğunu söyledi.
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