Samanyolu Haber /Ekonomi / Hükümet borçlanma için sert fren yaptı... Kredi almak zorlaşıyor... /03 Kasım 2017 09:38

Hükümet borçlanma için sert fren yaptı... Kredi almak zorlaşıyor...

Geçimini sağlayabilmesi için yıllardır bankalardan bol keseden borçlanmasına izin verilen dar gelirlilere şimdi de kredi sınırlaması geliyor. Hükümet, ücret düzeyine bağlı olarak banka kredilerine getireceği sınırlamaları tüketimi azaltıp tasarrufu artırmak amacıyla yapacak.

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Hükümet, tüketici kredilerinde gelir bazlı borçlanma modeline geçip aylık geliri düşük ve orta düzeyde olan vatandaşların bankalardan kullanabileceği kredi miktarını düşük  miktarla sınırlayacak. Gelire bağlı kredi sınırlaması ilk olarak ihtiyaç kredilerinde uygulanacak, daha sonra aşama aşama konut ve taşıt kredilerine yayılacak.
AMAÇ TASARRUFU ARTIRMAK
Hükümet, ücret düzeyine bağlı olarak banka kredilerine getireceği sınırlamaları tüketimi azaltıp tasarrufu artırmak amacıyla yapacak. İlk hedef olarak vatandaşın son dönemde yoğun olarak bankalardan kullanmaya başladığı tüketici kredilerini mercek altına alan ekonomi yönetimi tüketici kredileri grubunda yer alan konut, taşıt, ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri içerisinden en yaygın kullanılan ihtiyaç kredilerini belirledi. Yeni sistem 2018 yılı programına alındı, 2018'in sonuna kadar da teknik çalışmaların tamamlanacağı yazıldı. Kredilere gelir bazlı limit sistemi halen kredi kartlarında uygulanıyor. Yasa gereği bankalar, kredi kartı kullanıcılarına gelirlerinin belirli bir katına kadar harcama limiti açıyor. İhtiyaç kredileri de buna benzer şekilde uygulanacak. Ancak programda uygulama tarihi olarak 2020 yılı işaret edildi.


ATM KULLANIM ÜCRETİNE SINIRLAMA

Tasarruf programı kapsamında bankacılık sektöründe para çekmekte kullanılan ortak ATM kullanımının yaygınlaştırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi de yer aldı. Programa göre, ATM kullanım ücretlerine sınırlamalar getirilecek ve ortak ATM kullanım seti artırılacak. Ayrıca, yerli üretim ATM kullanımının artırılmasına yönelik altyapı yatırımlarına gidilecek. Tüketimi azaltıp tasarrufu artırma programı çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi'ne tabi listeler gözden geçirilecek. Kapsam dışında bulunan lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları ÖTV kapsamına alınacak. Bu ürünlere ÖTV konularak tüketiminin azaltılması sağlanacak.
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