Samanyolu Haber /Gündem / 40 milyon Euro resmen çöp oldu.. /03 Kasım 2017 10:07

40 milyon Euro resmen çöp oldu..

AKP tam 6 yıl önce bir seçim öncesi yerli otomobil üretiyoruz propagandası için İsveç'ten otomobil platformu satın alındı . Bir rivayete göre 40 milyon euro ,bir rivayete göre daha fazla ödenen bu otomobiller dünkü açıklamadan sonra çöp olduğu ortaya çıktı...

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Yerli otomobilin gündeme gelmesinden bu yana tam 6 yıl 10 ay geçti. Yine bir seçim arefesinde Erdoğan, Ocak 2011’de Başbakan iken yüzde 100 yerli otomobil markası geliştirilmesi talebinde bulunmuş, babayiğitleri göreve çağırmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 7 yılda TÜBİTAK’ın bünyesinde gerçekleşen bazı çalışmalar dışında çok somut bir adım atılmadı,

Bir sonraki seçim olan 2016'da İsveçli Saab’dan 40 milyon Euro’ya (bazı rivayetlerde daha fazla) satın çakma yerli otomobiller TIR kasasında Türkiye'ye getirildi. O günlerde tartışma konusu olan kamuflajlı araçlar TUBİTAK'ın deposunda çürümeye terk edildi. 


Erdoğan yerli otomobil üretecek 5 firmayı açıkladı ama SAAB otomobillerden kimse bahsetmedi . 40 milyon Euro’ya İsveçli Saab’dan alınan platformun ve prototip araçlar şimdi ne olacak  TÜBİTAK’ın üzerinde çalıştığı bu projenin tamamen hata olduğunu ve rafa kalktığını belirten yetkililer, Türkiye’nin otomobilinin temellerinin sıfırdan atılacağı mesajını verdiler. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da 5 babayiğide isterlerse bu projeyi de kullanabileceklerini söyleyip, “Ama istemezseniz de kullanmayın” diyerek mesajı verdi. Yani çok net ‘kullanmayın sıfırdan yapın’ dedi

 Bu arada olan Türkiye'nin Milyon eurolarına oldu
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