Samanyolu Haber /Gündem / Nouma ve Nuri Alço ifade verdi /29 Ekim 2017 17:48

Nouma ve Nuri Alço ifade verdi

Yurtdışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde yer alan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Esra ve Ceyda Ersoy, Pascal Nouma ile Nuri Alço’nun ifadesine başvuruldu.

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ’ın haberine göre, Siber polisi, yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, sinema oyuncusu Nuri Alço, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Olivier Nouma ve internet fenomeni olan İzzet Salti’nin oynadığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla haklarında soruşturma başlatılan isimlerden Nuri Alço, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma savcılıkta ifade verdi. İzzet Salti ile Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin ise henüz ifade vermedikleri öğrenildi.
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