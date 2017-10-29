Avustralya Türkiye'den kargo alımını durdurdu

Medyascope.tv'nin haberine göre sektör çalışanlarından alınan bir diğer bilgiye göre ise şu an için ambargo sadece elektromagnetik ve elektrikle çalışan cihazlar için geçerli.





Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Avustralya’nın attığı bu adımın nedeni olarak, Avustralya polisinin Ağustos ayı başında açıkladığı bir operasyon olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu operasyonda Temmuz ayı içerisinde tutuklanan Halid Hayat (49) ve Mahmud Hayat (32) adlı iki kardeşin, Etihad Havayolları’na ait bir yolcu uçağına el yapımı bomba (IED) ile saldırı girişimi sonrasında, kalabalık bir yerde, zehirli hidrojen sülfür gazını yayacak “çürümüş yumurta gazı” ile bir başka bombalı saldırı hazırlığı içinde oldukları açıklanmıştı. Avustralya toprakları üzerinde bugüne kadar yapılması düşünülen en karmaşık saldırı girişimlerinden biri önlenmişti.





DENETİM YOĞUNLUĞU BAŞLADI





Yetkililerce daha önce yapılan açıklamalarda, bomba yapımı için kullanılan malzemelerin üst düzey bir IŞİD üyesi tarafından, Türkiye’den uluslararası bir kargo uçağı ile Avustralya’ya gönderildiğini ifade edilmişti.Avustralya Federal Emniyet Müdür Yardımcısı Michael Phelan, Hayat kardeşlerin hazırladıkları bu düzeneği, 15 Temmuz günü Etihad Havayolları’nın Sydney’den Abu Dabi’ye yapacakları tarifeli sefere, başka bir kardeşlerinin bavuluna yerleştirerek sokmak istediklerini, fakat bombanın havalimanı güvenliğini aşamadığını açıklamıştı.Bu operasyonun ardından ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi’nden yapılan açıklamada, yeni güvenlik yönetmeliği uyarınca Türkiye’den gelen kargo uçaklarında denetimlerin yoğunlaştırılacağı belirtilmişti.





Ulaştırma Güvenliği İdaresi Sözcüsü Michael England, kargolar nedeniyle oluşabilecek tehditlere karşılık verebilmek ve küresel havacılıkta güvenliği artırabilmek amacıyla söz konusu değişikliğin yapıldığını ifade etmişti.Yapılan değişiklik ile Türkiye’nin gönüllü olarak uyguladığı önlemlerin zorunlu hale getirildiğini belirtti. Sözcü, bu adım ile Türkiye’den ABD’ye kargo uçuşlarının Gelişmiş Hava Yolu Tarama Programı’na uygun şekilde incelenmesinin sağlanacağını dile getirilmişti.