AKP sözcüsü giden başkanlarla neden dalga geçti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın defaatle ve açıkça 'istifa etmeyen bedel öder, istifa etmezlerse neler olacağını görürler' şeklindeki açıklamalarına rağmen AKP sözcüsü 'onlar tehdide boyun eğmezler' şeklinde konuştu.

Mahir Ünal: İstenirse ben de istifa ederim







AKP Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu insanların her biri onurlu, kamuoyunda karşılığı olan insanlardır. İstifa yolunu tercih eden belediye başkanlarımızın hiçbirisi de istifaya tehdide, şantaja boyun eğecek insanlar değil. Gerekli istişareler yapılmıştır. Bu istişareler çerçevesinde onlar istifa yolunu seçmişlerdir. Nefer olmanın gereği olarak istifam istendiğinde ben istifa ederim.”