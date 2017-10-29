Samanyolu Haber /Gündem / AKP sözcüsü giden başkanlarla neden dalga geçti? /29 Ekim 2017 17:45

AKP sözcüsü giden başkanlarla neden dalga geçti?

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, AKP’li belediye başkanlarının kendilerine yapılan şantaj üzerine istifa ettiği iddialarına “Arkadaşlarımızın hiçbiri tehdite boyun eğecek insanlar değil” diye cevap verdi. Bu sözler Ünal, zorla gönderilen -bazıları hala gönderilemeyen- başkanlarla dalga mı geçiyor sorusunu sorduruyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın defaatle ve açıkça 'istifa etmeyen bedel öder, istifa etmezlerse neler olacağını görürler' şeklindeki açıklamalarına rağmen AKP sözcüsü 'onlar tehdide boyun eğmezler' şeklinde konuştu. 

Mahir Ünal: İstenirse ben de istifa ederim

AKP Sözcüsü Mahir Ünal yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu insanların her biri onurlu, kamuoyunda karşılığı olan insanlardır. İstifa yolunu tercih eden belediye başkanlarımızın hiçbirisi de istifaya tehdide, şantaja boyun eğecek insanlar değil. Gerekli istişareler yapılmıştır. Bu istişareler çerçevesinde onlar istifa yolunu seçmişlerdir. Nefer olmanın gereği olarak istifam istendiğinde ben istifa ederim.”  

Erdoğan'ın son MYK toplantısında 'gidenlere karşı kırıcı olmayın' dediği belirtilirken parti sözcüsünün bu kişilerle ilgili sözleri kafaları karıştırdı

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