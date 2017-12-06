Noterler CHP'nin işlemini korkudan yapamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabaları ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete gönderdikleri paralara ilişkin belgelerin savcılığa teslim aşamasında ilginç olaylar yaşandığı ortaya çıktı.







CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı bir TV programında CHP yönetiminin belgeleri savcılığa teslim etmeden önce tasdik ettirmek istediğini söyledi. Sağlar, noterlerin bu işlemi yapmaktan korktuklarını açıkladı. Sonunda 'bir cesur noter'in çıktığını ve belgeleri tasdik ettiğini belirten Sağlar, şunları söyledi:





"Hangi hale geldiğimizin bir göstergesi. Bu belgeleri ne olur ne olmaz yargıya güven şaibeli olduğu için, çok da iyi olmadığı için bir notere tasdik ettirmek istediler. Yani Pazartesine kalmasının nedeni o. Noterler korktu bu işlemi yapmadılar. Bir cesur noter etiğine sahip birisi yaptı da ondan sonra götürüp teslim ettiler."