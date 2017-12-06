Erdoğan onayladı vatandaşın cebinden 28 milyar çıkacak!

Sarmalık tütünden elde edilen sigaralara yaklaşık yüzde 100’e varan oranlarda zam gelecek. Bugüne kadar sarmalık tütünün boş makaronlara yerleştirilmesiyle 2.5 ila 3 liraya mal edilen 1 paket sigara vergiler dahil 5 lira ve üzerine çıkacak. Fiyat artışı nedeniyle Türkiye’nin yeniden kaçak sigara cennetine dönüşmesinden endişe ediliyor.







İNTERNETE YÜZDE 50 ZAM





Düzenlemeyle GSM, ev telefonu ve internet üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi yüzde 7.5’te eşitlendi. GSM ve ev telefonu vergileri düşürülürken internet üzerinden alınan vergiler yüzde 5’ten yüzde 50 artırılarak yüzde 7.5’e yükseltildi. Akıllı telefonların artmasıyla internet kullanımı yoğunlaştığı için cep telefonu faturaları yükselmeye başlayacak.





EV KİRALARI ZAMLANACAK





Evini kiraya veren ev sahiplerinin ödeyeceği Gelir Vergisi artacak. Bugüne kadar giderlerinin yüzde 25’ini vergiden düşen ev sahipleri artık sadece yüzde 15’ini gider olarak gösterebilecek. Dolayısıyla ev sahipleri Maliye’ye daha fazla vergi ödeyeceği için bu gideri kiracılara yansıtacağı, ev kiralarının zamlanabileceği belirtiliyor.





LİMONATAYA, GAZOZA YÜZDE 10 ÖTV





Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) kapsamı iyice genişledi. Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içecekleri, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak. Bu içeceklerde zam kaçınılmaz olacak.





TÜKETİCİYİ KANDIRANA HAFİF CEZA





Torba yasayla tüketicileri kandıran, dolandıran, tüketici haklarını ihlal eden kişi ve şirketlere uygulanan cezalarda da indirime gidildi. Ayrıca tüketici cezaları için de uzlaşma yolu açıldı.





107 BİN LOJMAN SATILACAK





Torba yasayla memurun yıllardır kullandığı lojmanlar hızla satışa çıkarılacak. Asker ve emniyet mensuplarının kullandığı lojmanlar dışında kalan yaklaşık 107 bin lojman, önceliği içinde oturanlara olmak üzere satılacak.





MERALAR TALANA AÇILDI





Torba yasayla meralar talana açılacak. Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, OSB’ler ve serbest bölgeler artık meralarda kurulabilecek, üstelik 20 yıllık ot parası da alınmayacak. Yasayla ayrıca TKİ’nin kiraya verdiği kömür ocakları satılacak, engelli, gazi ve şehit yakınlarının vergisiz otomobili 200 bin lirayla sınırlanacak, telekomünikasyon şirketlerinin 5 milyar liraya varan borçları affa girecek.